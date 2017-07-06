Рейтинг@Mail.ru

Ибрагимович и Райола находятся в Турине

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Ювентус, Ибрагимович Златан, Райола Мино
Сегодня, 20:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, нападающий Златан Ибрагимович вместе со своим агентом Мино Райолой сейчас находится в Турине.

Цель визита форварда в Италию не сообщается, однако не исключено, что швед, являющийся свободным агентом, готов предложить свои услуги «Ювентусу», цвета которого он защищал с 2004 по 2006 год.

Напомним, что Ибрагимович в данный момент восстанавливается от перенесенной на колене операции и не появится на поле в официальных матчах раньше декабря.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Самая трогательная история Кубка Конфедераций
Он никогда не забудет главную ошибку в футбольной карьере, а «Соккер.ру» рассказывает историю, важную и для футболистов сборной России.
Комментариев: 6
16:30 Кэррик будет капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне 2
14:38 Оньекуру: «ПСЖ дал мне два часа на раздумья, и я отказался» 4
09:30 Айосе Перес: «Мной интересовалась „Барселона“» 5
09:20 Мирабелли: «„Милан“ ждёт ответа от Доннаруммы в течение 48 часов. Это не ультиматум» 7
08:43 Арбелоа: «Я не стал бы ужинать с Пике» 30
08:23 Гоналон: «Никогда не скажу ничего плохого о „Лионе“» 1
00:12 Ибрагимович продолжит восстановление на базе «Манчестер Юнайтед» 1
Вчера
21:46 Ляказетт: «„Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии» 17
20:09 Стала известна зарплата Пепе в «Бешикташе» 4
все материалы по этой теме
Турниры