Ибрагимович и Райола находятся в Турине

По информации итальянских СМИ, нападающий Златан Ибрагимович вместе со своим агентом Мино Райолой сейчас находится в Турине.

Цель визита форварда в Италию не сообщается, однако не исключено, что швед, являющийся свободным агентом, готов предложить свои услуги «Ювентусу», цвета которого он защищал с 2004 по 2006 год.

Напомним, что Ибрагимович в данный момент восстанавливается от перенесенной на колене операции и не появится на поле в официальных матчах раньше декабря.