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Ибрагимович и Райола находятся в Турине
Сегодня, 20:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, нападающий Златан Ибрагимович вместе со своим агентом Мино Райолой сейчас находится в Турине.
Цель визита форварда в Италию не сообщается, однако не исключено, что швед, являющийся свободным агентом, готов предложить свои услуги «Ювентусу», цвета которого он защищал с 2004 по 2006 год.
Напомним, что Ибрагимович в данный момент восстанавливается от перенесенной на колене операции и не появится на поле в официальных матчах раньше декабря.
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