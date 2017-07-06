Оньекуру: «ПСЖ дал мне два часа на раздумья, и я отказался»

Нападающий Анри Оньекуру, перешедший в «Эвертон», признался, что был близок к переходу в ПСЖ.

«Я даже прошел медосмотр в Париже. Но ПСЖ дал мне всего два часа на обдумывание будущего. Мы с агентом решили отказаться от такого варианта».