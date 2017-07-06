Рейтинг@Mail.ru

Оньекуру: «ПСЖ дал мне два часа на раздумья, и я отказался»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: игроки, ПСЖ, Эвертон, Оньекуру Анри
Сегодня, 14:38 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий Анри Оньекуру, перешедший в «Эвертон», признался, что был близок к переходу в ПСЖ.

«Я даже прошел медосмотр в Париже. Но ПСЖ дал мне всего два часа на обдумывание будущего. Мы с агентом решили отказаться от такого варианта».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:30 Айосе Перес: «Мной интересовалась „Барселона“» 4
09:20 Мирабелли: «„Милан“ ждёт ответа от Доннаруммы в течение 48 часов. Это не ультиматум» 6
08:43 Арбелоа: «Я не стал бы ужинать с Пике» 28
08:23 Гоналон: «Никогда не скажу ничего плохого о „Лионе“» 0
00:12 Ибрагимович продолжит восстановление на базе «Манчестер Юнайтед» 1
Вчера
21:46 Ляказетт: «„Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии» 17
20:09 Стала известна зарплата Пепе в «Бешикташе» 4
18:27 Видео Погба опубликовал видеоотчёт своего отпуска с Лукаку 20
18:12 Данни: «Это новый вызов в моей карьере» 23
Станислав Горин
Холодная война. Месси против Вальверде
Теперь официально – Лионель остается. Но может огласить войну Вальверде за лидерство. «Соккер.ру» размышляет, кто станет управлять «Барселоной»? 
Комментариев: 9
все материалы по этой теме
Турниры