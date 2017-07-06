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Кэррик будет капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Кэррик Майкл, Руни Уэйн
Сегодня, 16:30 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет капитаном «красных дьяволов» в следующем сезоне, утверждают в Англии.

По слухам, капитанская повязка уже перекочевала к 35-летнему хавбеку от нападающего Уэйна Руни, который, как ожидается, покинет «Олд Траффорд» этим летом (интерес к футболисту в частности проявляет «Эвертон»).

Напомним, что ранее Кэррик продлил контракт с МЮ до лета 2018 года.

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