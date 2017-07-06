Кэррик будет капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет капитаном «красных дьяволов» в следующем сезоне, утверждают в Англии.

По слухам, капитанская повязка уже перекочевала к 35-летнему хавбеку от нападающего Уэйна Руни, который, как ожидается, покинет «Олд Траффорд» этим летом (интерес к футболисту в частности проявляет «Эвертон»).

Напомним, что ранее Кэррик продлил контракт с МЮ до лета 2018 года.