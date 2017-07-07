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«Амкар» арендует Рязанцева

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Амкар, Рязанцев Александр, Сарсания Константин
Сегодня, 14:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» отдаст в аренду «Амкару» своего полузащитника Александра Рязанцева. Об этом сообщил спортдиректор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания.

«Переговоры находятся в стадии завершения, надо немного потерпеть. Скорее всего, это будет аренда. Он может оказаться в аренде в „Амкаре“. Сейчас мы отпустили его к ним».

Рязанцев принадлежит «Зениту» с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры за «Зенит-2».

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