«Амкар» арендует Рязанцева

«Зенит» отдаст в аренду «Амкару» своего полузащитника Александра Рязанцева. Об этом сообщил спортдиректор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания.

«Переговоры находятся в стадии завершения, надо немного потерпеть. Скорее всего, это будет аренда. Он может оказаться в аренде в „Амкаре“. Сейчас мы отпустили его к ним».

Рязанцев принадлежит «Зениту» с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры за «Зенит-2».