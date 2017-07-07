Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался переходить в «Зенит», сообщает источник. Именно поэтому спортдиректор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания сообщил, что клуб не вел переговоров по игроку.

Смолов хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. При этом активный интерес к форварду проявляет «Спартак».