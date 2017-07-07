30
Смолов отказался переходить в «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Краснодар, Спартак М, Смолов Федор
Сегодня, 11:40 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался переходить в «Зенит», сообщает источник. Именно поэтому спортдиректор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания сообщил, что клуб не вел переговоров по игроку.
Смолов хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. При этом активный интерес к форварду проявляет «Спартак».
Другие материалы по теме:
Вчера
23:28 Слухи «Зенит» всё ещё претендует на Маноласа 26
60
Или войдите через
оставайся в Краснодаре, там ты лучший.
оставайся в Краснодаре, там ты лучший.
Сарсания: «Смолов интересен „Зениту“, но условия трансфера нам не подходят»
Реальность - Локомотив
Что-то мне кажется, что один фиг Федя окажется в зените - у кого бабки, тот и танцует.
БУГАГАГАГГАГАА