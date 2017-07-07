Рейтинг@Mail.ru

Смолов отказался переходить в «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Краснодар, Спартак М, Смолов Федор
Сегодня, 11:40 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался переходить в «Зенит», сообщает источник. Именно поэтому спортдиректор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания сообщил, что клуб не вел переговоров по игроку.

Смолов хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. При этом активный интерес к форварду проявляет «Спартак».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:02
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:00
ответ пользователю loko7 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:43
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:42
ответ пользователю zenitforfun (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:41
ответ пользователю Zimka (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:40
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:37
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 12:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:31
ответ пользователю Мяучело (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:29
ответ пользователю FROLL 001 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:27
ответ пользователю Супервайзер (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 12:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:25, редактировал Сегодня 12:26
ответ пользователю шацк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:14
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:13
ответ пользователю Супервайзер (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:43 Источник: «„Краснодар“ претендует на 22-летнего форварда сборной Узбекистана» 6
Вчера
23:39 Слухи Тошич может продолжить карьеру в тульском «Арсенале» 40
23:28 Слухи «Зенит» всё ещё претендует на Маноласа 26
19:05 Слухи «Зенит» подготовил 18 млн евро для трансфера защитника «Сан-Паулу» 55
17:00 Федун отказался комментировать интерес к Смолову 24
13:33 Агент Кокорина: «Переход Александра в „Краснодар“? Я ничего не скажу» 41
10:39 Сарсания: «„Зенит“ подпишет одного россиянина и двух-трёх иностранцев» 45
09:41 «Зенит» готов расстаться с Маурисио, Молло, Эрнани и Цаллаговым 251
09:36 Сарсания: «„Зенит“ не ведёт переговоров по Смолову» 32
04:49 Сарсания подтвердил интерес «Бордо» к Хави Гарсии 5
все материалы по этой теме
Турниры