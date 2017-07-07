Рейтинг@Mail.ru

Сарсания: «Смолов интересен „Зениту“, но условия трансфера нам не подходят»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Краснодар, Смолов Федор, Сарсания Константин
Сегодня, 11:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов в принципе интересен питерскому клубу, но «сине-бело-голубых» не устраивают некоторые детали возможного трансфера.

«Переговоры между „Зенитом“ и Смоловым не велись, но Смолов находился в сфере наших интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на Смолове. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Фёдор – лишь один из этого списка. Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров — поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта. Я как спортивный директор выполнял свою работу, узнавал, что возможно по Смолову. 

Какими были условия перехода Смолова? Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал, какие есть возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал. 

Если резюмировать: на текущий момент игрок с такими качествами, как у Смолова, и русским паспортом „Зениту“ интересен. Но, условия, на которых он может оказаться в „Зените“, нам не подходят».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:02
ответ пользователю Крылья чемпик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:50
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:47
ответ пользователю Димон Булыкин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:43
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:42
ответ пользователю Москва за Зенит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:41
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:40
ответ пользователю Москва за Зенит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:40
ответ пользователю BDA8181 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:38
ответ пользователю Жека Сорокин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:35
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 12:34
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:34
ответ пользователю Угнетатель (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:33
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 12:33
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:32
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 12:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:28
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 12:28
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 12:25
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 12:24
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 12:23
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 12:23
ответ пользователю BDA8181 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 12:22
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 12:17
ответ пользователю Didika2016 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:40 Слухи Смолов отказался переходить в «Зенит» 55
01:43 Источник: «„Краснодар“ претендует на 22-летнего форварда сборной Узбекистана» 6
Вчера
23:39 Слухи Тошич может продолжить карьеру в тульском «Арсенале» 40
23:28 Слухи «Зенит» всё ещё претендует на Маноласа 26
19:05 Слухи «Зенит» подготовил 18 млн евро для трансфера защитника «Сан-Паулу» 55
17:00 Федун отказался комментировать интерес к Смолову 24
13:33 Агент Кокорина: «Переход Александра в „Краснодар“? Я ничего не скажу» 41
10:39 Сарсания: «„Зенит“ подпишет одного россиянина и двух-трёх иностранцев» 45
09:41 «Зенит» готов расстаться с Маурисио, Молло, Эрнани и Цаллаговым 251
09:36 Сарсания: «„Зенит“ не ведёт переговоров по Смолову» 32
все материалы по этой теме
Турниры