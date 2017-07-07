Сарсания: «Смолов интересен „Зениту“, но условия трансфера нам не подходят»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов в принципе интересен питерскому клубу, но «сине-бело-голубых» не устраивают некоторые детали возможного трансфера.

«Переговоры между „Зенитом“ и Смоловым не велись, но Смолов находился в сфере наших интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на Смолове. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Фёдор – лишь один из этого списка. Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров — поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта. Я как спортивный директор выполнял свою работу, узнавал, что возможно по Смолову.

Какими были условия перехода Смолова? Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал, какие есть возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал.

Если резюмировать: на текущий момент игрок с такими качествами, как у Смолова, и русским паспортом „Зениту“ интересен. Но, условия, на которых он может оказаться в „Зените“, нам не подходят».