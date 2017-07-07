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Сарсания: «На данный момент всё идет к тому, что Маноласа в „Зените“ не будет»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Манолас Константинос, Сарсания Константин
Сегодня, 14:43 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что переход в клуб защитника «Ромы» Костаса Маноласа маловероятен.
«Манчини пытается лично уговорить Маноласа на переход в „Зенит“? Это неправда, такого не было. Во всяком случае, я такого не слышал, что Роберто чем-то подобным занимается. Понятно, что возможно всё, но на данный момент все складывается таким образом, что Маноласа в „Зените“ не будет».
Напомним, переговоры по Маноласу приостановились из-за того, что футболист пропустил контрольное медобследование. Еще одной причиной называлось то, что игрок не хочет получать зарплату в рублях.
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В принципе, если в клуб вливается в год по 120 лямов народо-нефте-денег и он уступает в рейтинге даже пердивному д-мо(77 место) то такой клуб необходимо расформировать!
Да, мы в курсе данной проблемы и уже находимся в стадии решения ее.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
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Самый популярный клуб России, обладатель еврокубков, в ТОП-20 европейских клубов, именитый тренер, замечательная инфраструктура, красивейший город и огромный клубный стадион. В общем желающих попасть в Зенит очень и очень много.
Мы не ноунэйм по европейским меркам из второй сотни рейтинга УЕФА, что бы идти на уступки.
Дзю-ба знает Дзю-до.)))