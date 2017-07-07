Сарсания: «На данный момент всё идет к тому, что Маноласа в „Зените“ не будет»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что переход в клуб защитника «Ромы» Костаса Маноласа маловероятен.

«Манчини пытается лично уговорить Маноласа на переход в „Зенит“? Это неправда, такого не было. Во всяком случае, я такого не слышал, что Роберто чем-то подобным занимается. Понятно, что возможно всё, но на данный момент все складывается таким образом, что Маноласа в „Зените“ не будет».

Напомним, переговоры по Маноласу приостановились из-за того, что футболист пропустил контрольное медобследование. Еще одной причиной называлось то, что игрок не хочет получать зарплату в рублях.