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Сарсания: «На данный момент всё идет к тому, что Маноласа в „Зените“ не будет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Манолас Константинос, Сарсания Константин
Сегодня, 14:43 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что переход в клуб защитника «Ромы» Костаса Маноласа маловероятен.

«Манчини пытается лично уговорить Маноласа на переход в „Зенит“? Это неправда, такого не было. Во всяком случае, я такого не слышал, что Роберто чем-то подобным занимается. Понятно, что возможно всё, но на данный момент все складывается таким образом, что Маноласа в „Зените“ не будет».

Напомним, переговоры по Маноласу приостановились из-за того, что футболист пропустил контрольное медобследование. Еще одной причиной называлось то, что игрок не хочет получать зарплату в рублях. 

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