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Корян подпишет с «Локомотивом» двухлетний контракт
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Витесс, Корян Аршак
Сегодня, 20:26 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Локомотив» согласовал двухлетний контракт с 22-летним форвардом Аршаком Коряном, который был на просмотре в московском клубе. Корян является воспитанником «Локомотива», который покинул в 2015 году и перебрался в голландский «Витесс».
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