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«Ювентус» настроен на приобретение Канселу из «Валенсии»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Валенсия, Канселу Жоау
Сегодня, 15:16 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
В «Ювентусе» определились с главной трансферной целью команды на позицию правого защитника.
Напомним, что туринский клуб усиленно ищет замену покинувшему клуб Даниэлю Алвесу.
Первоначально сообщалось, что «Старая Синьора» намерена подписать защитника «Реала» Данило, также клубу приписывали интерес к оборонцу ПСЖ Сержу Орье.
Однако в Италии сообщают, что в последние дни «Юве» переключил внимание на правого бека «Валенсии» Жоау Канселу. Потенциальная сумма трансфера - 25 млн евро.
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