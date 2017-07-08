Хавбек «Монако» Лемар договорился с «Арсеналом».

По информации источника, полузащитник «Монако» Тома Лемар согласовал с «Арсеналом» долгосрочный оклад с еженедельным окладом в 90 тысяч фунтов.

При этом клубы еще далеки от того, чтобы договориться о переходе 21-летнего игрока.

Монегаски оценивают своего хавбека в 80 млн фунтов и уже успели отклонить предложения «канониров» в размере 30 и 40 млн фунтов.

Напомним, что Лемар перешел в «Монако» из «Кана» в 2015 году за 4 млн фунтов.