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Хавбек «Монако» Лемар договорился с «Арсеналом».
Сегодня, 08:28 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, полузащитник «Монако» Тома Лемар согласовал с «Арсеналом» долгосрочный оклад с еженедельным окладом в 90 тысяч фунтов.
При этом клубы еще далеки от того, чтобы договориться о переходе 21-летнего игрока.
Монегаски оценивают своего хавбека в 80 млн фунтов и уже успели отклонить предложения «канониров» в размере 30 и 40 млн фунтов.
Напомним, что Лемар перешел в «Монако» из «Кана» в 2015 году за 4 млн фунтов.
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