МЮ возобновил интерес к хавбеку «Тоттенхэма» Дайеру

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

Напомним, что «красные дьяволы» уже неоднократно пытались подписать хавбека сборной Англии, но «шпоры» отклоняли поступавшие предложения, в результате чего МЮ переключился на полузащитника «Челси» Неманью Матича.

Однако после того, как манкунианцы увели из-под носа «синих» форварда Ромелу Лукаку, переход Матича на «Олд Траффорд» вряд ли состоится, потому в МЮ вернулись к идее попробовать подписать Дайера.

По слухам, в «Юнайтед» готовы заплатить 50 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма».