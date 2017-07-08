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МЮ возобновил интерес к хавбеку «Тоттенхэма» Дайеру

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, Дайер Эрик, Матич Неманья
Сегодня, 11:09 | Источник: Guardian.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

Напомним, что «красные дьяволы» уже неоднократно пытались подписать хавбека сборной Англии, но «шпоры» отклоняли поступавшие предложения, в результате чего МЮ переключился на полузащитника «Челси» Неманью Матича.

Однако после того, как манкунианцы увели из-под носа «синих» форварда Ромелу Лукаку, переход  Матича на «Олд Траффорд» вряд ли состоится, потому в МЮ вернулись к идее попробовать подписать Дайера.

По слухам, в «Юнайтед» готовы заплатить 50 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма».

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