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СМИ: «Себальос согласился перейти в „Реал“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Реал, Барселона, Себальос Даниэль
Сегодня, 13:49 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос решил продолжить карьеру в «Реале», утверждают в Испании.

Отмечается, что «сливочные» дали 20-летнему хавбеку, в услугах которого также заинтересована «Барселона», 24 часа на принятие решение о своем будущем, и игрок сообщил, что хочет выступать на «Сантьяго Бернабеу».

По информации источника, агент Себальоса уже начал согласовывать с мадридским клубом условия контракта для своего клиента.

Испанцу, судя по всему, гарантируют игровую практику на «Сантьяго Бернабеу»: по слухам, хавбеку достанутся минуты полузащитника Хамеса Родригеса, которого «Реал» намерен продать.

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