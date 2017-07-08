СМИ: «Себальос согласился перейти в „Реал“»

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос решил продолжить карьеру в «Реале», утверждают в Испании.

Отмечается, что «сливочные» дали 20-летнему хавбеку, в услугах которого также заинтересована «Барселона», 24 часа на принятие решение о своем будущем, и игрок сообщил, что хочет выступать на «Сантьяго Бернабеу».

По информации источника, агент Себальоса уже начал согласовывать с мадридским клубом условия контракта для своего клиента.

Испанцу, судя по всему, гарантируют игровую практику на «Сантьяго Бернабеу»: по слухам, хавбеку достанутся минуты полузащитника Хамеса Родригеса, которого «Реал» намерен продать.