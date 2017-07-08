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«Милан» попробует включить Лападулу в сделку по трансферу Бильи
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Лацио, Лападула Джанлука, Билья Лукас
Сегодня, 11:49 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, нападающий «Милана» Джанлука Лападула может быть задействован в сделке по переходу полузащитника «Лацио» Лукаса Бильи на «Сан-Сиро».
Напомним, что у Бильи, по словам его агента, уже есть договоренность с «Миланом», однако римский клуб не желает отпускать одного из своих лидеров в стан конкурентов.
«Россонери» рассчитывают, что «орлы» все же согласятся на трансфер аргентинского хавбека, если взамен получат Лападулу, которым они ранее интересовались.
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