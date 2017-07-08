«Милан» попробует включить Лападулу в сделку по трансферу Бильи

По информации итальянских СМИ, нападающий «Милана» Джанлука Лападула может быть задействован в сделке по переходу полузащитника «Лацио» Лукаса Бильи на «Сан-Сиро».

Напомним, что у Бильи, по словам его агента, уже есть договоренность с «Миланом», однако римский клуб не желает отпускать одного из своих лидеров в стан конкурентов.

«Россонери» рассчитывают, что «орлы» все же согласятся на трансфер аргентинского хавбека, если взамен получат Лападулу, которым они ранее интересовались.