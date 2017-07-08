По информации голландских СМИ, «Вест Хэм» подписал игрока академии «Аякса».

Ануар Эль-Мхассани, выступающий на позиции левого латераля, во время прошлого сезона получил травму, из-за чего в «Аяксе» не стали продлевать контракт с футболистом.

По слухам, перспективный игрок, который в минувшей кампании защищал цвета юношеской команды амстердамцев, заключил с «молотобойцами» трехлетнее трудовое соглашение.

Навпомним, что ранее «Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником Педро Обьянгом.