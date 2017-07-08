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«Вест Хэм» подписал игрока академии «Аякса»
Сегодня, 10:10 | Источник: football-oranje.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации голландских СМИ, «Вест Хэм» подписал игрока академии «Аякса».
Ануар Эль-Мхассани, выступающий на позиции левого латераля, во время прошлого сезона получил травму, из-за чего в «Аяксе» не стали продлевать контракт с футболистом.
По слухам, перспективный игрок, который в минувшей кампании защищал цвета юношеской команды амстердамцев, заключил с «молотобойцами» трехлетнее трудовое соглашение.
Навпомним, что ранее «Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником Педро Обьянгом.
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