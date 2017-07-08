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ЦСКА разгромил словенскую «Нафту»
Сегодня, 18:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА на своем сборе в Австрии провел контрольный поединок против словенской «Нафты», который завершился крупной победой «армейцев».
ЦСКА - «Нафта» - 4:1 (4:0)
Голы: Жамалетдинов 4, Оланаре 14, Моняк 19 (аг), Алибеков 23 — Малешевич 86.
ЦСКА: Овчинников, Алибеков (Головин 76), Чернов, Набабкин, Хосонов, Гордюшенко, Миланов, Макаров (Чалов 60), Кучаев, Жамалетдинов, Оланаре.
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Вчера
Александр Чистяков
После завоевания долгожданного чемпионства Федун предстал образцом адекватности и здравого смысла, однако разговоры о лимите заставляют владельца «Спартака» паниковать.
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Или войдите через
С победой, коняшки-конкуренты!Правда рад,что вы в порядке,заклятые друзья!))
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https://www.youtube.com/watch?v=-bKpgdFdktw
Особенно этот голос за кадром.
https://www.youtube.com/watch?v=7LNtodMBYpQ
Пишу здесь, потому что по другому теперь никак не написать.
Я с тобой абсолютно солидарен по поводу твоего коммента об этом
Сегодня 18:59
цска очень слабая команда.
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Но все же посильнее Тарасовской Белупы! гы-гы