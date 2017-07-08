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ЦСКА разгромил словенскую «Нафту»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, ЦСКА, Нафта
Сегодня, 18:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА на своем сборе в Австрии провел контрольный поединок против словенской «Нафты», который завершился крупной победой «армейцев».

ЦСКА - «Нафта» - 4:1 (4:0)
Голы: Жамалетдинов 4, Оланаре 14, Моняк 19 (аг), Алибеков 23 — Малешевич 86.

ЦСКА: Овчинников, Алибеков (Головин 76), Чернов, Набабкин, Хосонов, Гордюшенко, Миланов, Макаров (Чалов 60), Кучаев, Жамалетдинов, Оланаре.

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