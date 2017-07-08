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Президент «Ахмата» пообещал звезд мирового футбола на дебютном матче команды

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Ахмат
Сегодня, 17:07 | Источник: Instagram Магомеда Даудова | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что на матче первого тура чемпионата России против «Амкара» болельщиков ждет масштабное шоу с участием звезд мирового футбола. Об этом Даудов написал на своей странице в Инстаграмм.

Накануне «Ахмат» проиграл «Лудогорцу» (0:2) в контрольном матче.

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