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Президент «Ахмата» пообещал звезд мирового футбола на дебютном матче команды
Сегодня, 17:07 | Источник: Instagram Магомеда Даудова | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что на матче первого тура чемпионата России против «Амкара» болельщиков ждет масштабное шоу с участием звезд мирового футбола. Об этом Даудов написал на своей странице в Инстаграмм.
Накануне «Ахмат» проиграл «Лудогорцу» (0:2) в контрольном матче.
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Слабо собрать хотя бы 1-2 тысячи недовольных и открыто возле стадиона в день этого матча выразить протест ? С лозунгами и транспарантами ?