Немецкий специалист Кронхардт будет работать скаутом в «Локомотиве»

Немецкий специалист Вилли Кронхардт перешел на работу в «Локомотив». Немец будет работать в московской команде скаутом и займется поиском молодых талантливых футболистов.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» хочет купить полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Арабидзе.