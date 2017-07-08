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Немецкий специалист Кронхардт будет работать скаутом в «Локомотиве»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Локомотив М
Сегодня, 18:59 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Немецкий специалист Вилли Кронхардт перешел на работу в «Локомотив». Немец будет работать в московской команде скаутом и займется поиском молодых талантливых футболистов.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» хочет купить полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Арабидзе.

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