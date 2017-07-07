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«Локомотив» ведёт переговоры по покупке хавбека «Шахтёра»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Шахтер Дн, Арабидзе Георгий
Вчера, 23:47 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что «Локомотив», завершающий подписание Аршака Коряна, пытается приобрести 19-летнего полузащитника «горняков» Георгия Арабидзе.

«Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие».

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