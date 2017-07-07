«Локомотив» ведёт переговоры по покупке хавбека «Шахтёра»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что «Локомотив», завершающий подписание Аршака Коряна, пытается приобрести 19-летнего полузащитника «горняков» Георгия Арабидзе.

«Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие».