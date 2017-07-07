30
«Локомотив» ведёт переговоры по покупке хавбека «Шахтёра»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Шахтер Дн, Арабидзе Георгий
Вчера, 23:47 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что «Локомотив», завершающий подписание Аршака Коряна, пытается приобрести 19-летнего полузащитника «горняков» Георгия Арабидзе.
«Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие».
Другие материалы по теме:
Вчера
21:37 Слухи Набабкин и Новосельцев могут перейти в «Локомотив» 15
14:34 «Амкар» арендует Рязанцева 45
11:40 Слухи Смолов отказался переходить в «Зенит» 147
06 июля 2017
23:28 Слухи «Зенит» всё ещё претендует на Маноласа 26
60
Или войдите через