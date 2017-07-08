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Глушаков: «„Спартак“ – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил»
Сегодня, 19:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков во время награждения команды золотыми медалями чемпионата России заявил, что столичный клуб является самым великим в стране.
«„Спартак“ – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил», – сказал Глушаков.
Напомним, что 14 июня «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
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Весь ВЦИОМ нервно курит в углу в обнимку с Миллером.
Модеры лично для меня напишите пожалуйста кто выйграл суберкубок 14 июНя))))
Если серьезно то он задолбал со своими пустопорожними интервью. Почему переходя в спартак игроки резко тупеют?
-Да, после голландской лошади!
Спасибо за долгожданное чемпионство!
Видения уже не здоровые
Против фактов не попрешь.