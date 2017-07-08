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Глушаков: «„Спартак“ – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 19:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков во время награждения команды золотыми медалями чемпионата России заявил, что столичный клуб является самым великим в стране.

«„Спартак“ – самый великий клуб в стране, кто бы что ни говорил», – сказал Глушаков.

Напомним, что 14 июня «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

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