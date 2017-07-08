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Рахимов: «Пройду стажировку в „Наполи“ и „Хоффенхайме“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Наполи, Хоффенхайм, Рахимов Рашид
Сегодня, 16:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-наставник «Ахмата» Рашид Рахимов, в настоящее время находящийся без работы, рассказал, что пройдет стажировку в «Наполи» и «Хоффенхайме». 52-летний специалист уже прибыл в расположение итальянского клуба.

«Я действительно пройду стажировку в „Наполи“. Такой вариант появился сразу после окончания сезона, я об этом договаривался. Сейчас нахожусь в Димаро, где проводит свой сбор „Наполи“. Сегодня утром смотрел на команду, вечером опять буду. Не знаю, когда вернусь к тренерской работе, это не от меня зависит. Но раз есть такая пауза, ее надо чем-то заполнять. Сразу после „Наполи“ я еду стажироваться в „Хоффенхайм“. Они проводят первый сбор в Австрии, а потом возвращаются домой и проводят товарищеский матч с „Дерби Каунти“ 29 июля. До этого времени, думаю, у меня получится посмотреть на них.

После, если сложится, предложили посмотреть еще на „Аталанту“, которая будет недалеко на сборах. Но если с „Аталантой“ еще не ясно, то с „Наполи“ и „Хоффенхаймом“ все уже решено».

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