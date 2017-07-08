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Артем Ребров: «„Спартаку“ надо подтверждать свою победу в чемпионате»
Сегодня, 18:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.
«Надо готовиться к следующему сезону, подтверждать свою победу в чемпионате России. С Каррерой работается замечательно», — сказал Ребров.
Напомним, что 14 июня «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
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Ребров продолжал целовать штангу, а мячи всё закатывались и закатывались.....
Думаю, этот сезон за Артёмом еще, а уже в следующем увидим Сашу.
Ребров хоть в товарняке ляп совершил, а Акинфеев подвёл всю страну своими приёмами из карате до и потом уж из карате после.
https://www.youtube.com/watch?v=83Fc70LVcw0