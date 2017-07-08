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Артем Ребров: «„Спартаку“ надо подтверждать свою победу в чемпионате»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Ребров Артем
Сегодня, 18:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

«Надо готовиться к следующему сезону, подтверждать свою победу в чемпионате России. С Каррерой работается замечательно», — сказал Ребров.

Напомним, что 14 июня «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

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