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Кирьяков: «Переход Дриусси в „Зенит“ - это знак Кокорину»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кирьяков Сергей , Кокорин Александр, Дриусси Себастьян
Сегодня, 14:23 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков полагает, что переход в «Зенит» нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси может поставить крест на карьере Александра Кокорина в питерском клубе:

"Переход Дриусси в «Зенит» - это знак Кокорину, что тренерский штаб не очень доволен его игровыми действиями. Ему дают понять, что конкуренция возрастает. Если он не приложит максимум усилий для исправления ситуации, то его судьба будет предрешена.

Уступает ли Кокорин остальным нападающим «Зенита? Смотря какую схему игры будет применять Манчини в официальных играх. Если в одного нападающего, то ему придется бороться за место на фланге атаки. Но не стоит забывать еще о Шатове, конкуренция огромная. Если Кокорин не зацепится за последний шанс, не будет себя проявлять, то станет самым слабым звеном.

В этом случае возможный переход в „Краснодар“ - не самый плохой вариант? Возможно. С другой стороны, сразу бежать при возникновении сложностей - не самое правильное решение. Если он не готов бороться, сражаться, то оптимальным вариантом станет уход из „Зенита“ и найти команду, где конкуренция не такая сильная».

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