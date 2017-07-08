Кирьяков: «Переход Дриусси в „Зенит“ - это знак Кокорину»
Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков полагает, что переход в «Зенит» нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси может поставить крест на карьере Александра Кокорина в питерском клубе:
"Переход Дриусси в «Зенит» - это знак Кокорину, что тренерский штаб не очень доволен его игровыми действиями. Ему дают понять, что конкуренция возрастает. Если он не приложит максимум усилий для исправления ситуации, то его судьба будет предрешена.
Уступает ли Кокорин остальным нападающим «Зенита? Смотря какую схему игры будет применять Манчини в официальных играх. Если в одного нападающего, то ему придется бороться за место на фланге атаки. Но не стоит забывать еще о Шатове, конкуренция огромная. Если Кокорин не зацепится за последний шанс, не будет себя проявлять, то станет самым слабым звеном.
В этом случае возможный переход в „Краснодар“ - не самый плохой вариант? Возможно. С другой стороны, сразу бежать при возникновении сложностей - не самое правильное решение. Если он не готов бороться, сражаться, то оптимальным вариантом станет уход из „Зенита“ и найти команду, где конкуренция не такая сильная».
Или войдите через
тут лучше-бы подошло хокку)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Кокорин уже давно сам на себе крест поставил! Не прошел испытания "медными трубами"! Хотя, совершенно не понятно кто и когда поднял такой ажиотаж вокруг этого середнечка, даже, по уровню нашего футбола!
Сегодня 14:33
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
можно будет нa народные деньги набрать негpoв
_______________________________________________
Плохо быть настолько пьяным
И по пояс деревянным
Грех смеяться без причины
И менять свои личины
http://spartak.msk.ru/guest/viewtopic.php?f=35&t=2734
а там и трофей ЛЧ не устоит)
Учитывая сколько в Зените иностранцев, это знак всему российскому футболу.
Лимиту не долго жить осталось.