Глушаков: «Может, сходим с новичком Петковичем в баню, как обычно»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о положении дел в стане «красно-белых» в преддверии нового сезона.
«В разговоре с ребятами мы сходимся в том, что защитить чемпионство будет еще сложнее, чем его выиграть. Тем более, в этом году у нас еще Лига чемпионов и Кубок России, будем играть на два-три фронта, поэтому нужно выкладываться на 120-130 процентов, чтобы сохранить лидирующие позиции.
Отсутствие полоски на новом дизайне формы? Я видел ее, но без логотипа и спонсоров. Все зависит от дизайнеров, я затрудняюсь ответить. Конечно, хотелось, чтобы полоса осталась, но дело не в ней, а в ромбике, и это – самое главное для „Спартака“.
Как приняли Петковича? Поздоровались, все как обычно. Времени мало было, мы толком с ним и не пообщались. Сейчас он вернется, и будем думать, как его поприветствовать. Может, сходим в баню, как обычно это делаем.
В какой форме подходим к сезону? В форме „Спартака“ (смеется). Сейчас немного передохнем и приступим к работе. Все понимают важность предстоящей игры с „Локомотивом“ за Суперкубок России».
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Молодец, Глушаков! Баня, пар всех в чувство приведет!
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Фамилии- есть фамилии. Их много разных- простых, смешных и безобразных.
Признаюсь даже: когда я в 5-м классе учился, за вас Вернидуб играл. Фамилия всё-таки прикольная.
Я не буду выкладывать настоящие фамилии, с которыми встречался по жизни, по работе, потому что за некоторые сразу будет бан))))) Фамилия Жано по сравнению с ними- нормальная))))
В Европе мыться был моветон.
Тиф, чума, холера- как итог((((((
Город, конечно, красивый (служил там), но люди хорошие, добрые и интеллигентные, походу, уже были...
Чесно слово
Петкович: после бани сделаю тест: если полоска-то ничего, если ромбик-всё намного сложнее...
А фамилия у него знатная.Спорить глупо.
Рождённый ползать, летать не сможет.Так и здесь.Не трать на это время.