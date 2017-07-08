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Глушаков: «Может, сходим с новичком Петковичем в баню, как обычно»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис, Петкович Марко
Сегодня, 18:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о положении дел в стане «красно-белых» в преддверии нового сезона.

«В разговоре с ребятами мы сходимся в том, что защитить чемпионство будет еще сложнее, чем его выиграть. Тем более, в этом году у нас еще Лига чемпионов и Кубок России, будем играть на два-три фронта, поэтому нужно выкладываться на 120-130 процентов, чтобы сохранить лидирующие позиции.

Отсутствие полоски на новом дизайне формы? Я видел ее, но без логотипа и спонсоров. Все зависит от дизайнеров, я затрудняюсь ответить. Конечно, хотелось, чтобы полоса осталась, но дело не в ней, а в ромбике, и это – самое главное для „Спартака“.

Как приняли Петковича? Поздоровались, все как обычно. Времени мало было, мы толком с ним и не пообщались. Сейчас он вернется, и будем думать, как его поприветствовать. Может, сходим в баню, как обычно это делаем.

В какой форме подходим к сезону? В форме „Спартака“ (смеется). Сейчас немного передохнем и приступим к работе. Все понимают важность предстоящей игры с „Локомотивом“ за Суперкубок России».

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