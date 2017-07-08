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Манчини: «Окончательного решения по стартовому составу „Зенита“ ещё не принял»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Манчини Роберто
Сегодня, 14:11 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини видит прогресс в действиях команды после проведенных сборов под его руководством:

«Как оцениваю два прошедших сбора? Мы провели хорошую работу, ребята молодцы. Конечно, мы могли бы сыграть больше товарищеских матчей, но не получилось. Но в целом я очень доволен проделанной работой.

Чувствую ли, что футболисты постепенно начинают понимать мои требования? Да, мы понемногу улучшаемся: оттачиваем свою технику, улучшаемся в тактическом плане, улучшаем качество игры, поэтому пока я всем доволен и думаю, что будет еще лучше. Сборы — это всегда тяжело, потому что на сборе закладывается та основа, благодаря которой игроки смогут выступать на протяжении всего сезона, поэтому сборы это всегда самая тяжелая часть тренировочного процесса.

Как оцениваю трансфер Дриусси? Дриусси — это хорошее приобретение. Трансферное окно еще не закрыто, у нас еще есть много времени, но каких-то конкретных имен я назвать пока не могу. Время для этого еще есть.

Вырисовывается ли уже стартовый состав? У меня есть кое-какие первоначальные идеи, однако у нас еще десять дней, и все может поменяться. Окончательного решения еще не принял».

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