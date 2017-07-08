Дани Алвес может перебраться в ПСЖ

Бразильский защитник Дани Алвес может неожиданно для многих перейти в ПСЖ.

Предполагалось, что после ухода из «Ювентуса» следующим клубом Алвеса станет «Манчестер Сити», где тренером является Хосеп Гвардиола, знакомый Алвесу по «Барселоне».

Тем не менее французские СМИ сообщают, что в конечном итоге защитник может оказаться в ПСЖ.