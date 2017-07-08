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Дани Алвес может перебраться в ПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Манчестер Сити, Алвес Даниэль
Сегодня, 23:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Бразильский защитник Дани Алвес может неожиданно для многих перейти в ПСЖ.
Предполагалось, что после ухода из «Ювентуса» следующим клубом Алвеса станет «Манчестер Сити», где тренером является Хосеп Гвардиола, знакомый Алвесу по «Барселоне».
Тем не менее французские СМИ сообщают, что в конечном итоге защитник может оказаться в ПСЖ.
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