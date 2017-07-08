Азмун нужен «Спартаку», «Лацио» и «Бешикташу»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун входит в сферу интересов «Спартака», «Лацио» и «Бешикташа». Сообщается, что на данный момент именно римский клуб близок к подписанию форварда.

Ранее сообщалось о том, что Азмун близок к переходу в «Рубин».