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Азмун нужен «Спартаку», «Лацио» и «Бешикташу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ростов, Спартак М, Рубин, Лацио, Бешикташ, Азмун Сердар
Сегодня, 18:43 | Источник: citya.m.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун входит в сферу интересов «Спартака», «Лацио» и «Бешикташа». Сообщается, что на данный момент именно римский клуб близок к подписанию форварда.

Ранее сообщалось о том, что Азмун близок к переходу в «Рубин».

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