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Азмун нужен «Спартаку», «Лацио» и «Бешикташу»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ростов, Спартак М, Рубин, Лацио, Бешикташ, Азмун Сердар
Сегодня, 18:43 | Источник: citya.m.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Ростова» Сердар Азмун входит в сферу интересов «Спартака», «Лацио» и «Бешикташа». Сообщается, что на данный момент именно римский клуб близок к подписанию форварда.
Ранее сообщалось о том, что Азмун близок к переходу в «Рубин».
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p.s. такими обновами только отталкивают.
Люди приходят пообщаться, а именно этого и лишают.
Речь идет об оригинале допсоглашения к основному трудовому договору, которое игрок якобы заключил с «Рубином» в июле 2015 года. Условия в нем довольно-таки кабальные: казанцы обязались продать иранского форварда любому, кто предложит за него сумму в $2,5 миллиона. Именно столько «Ростов» официально и предложил «Рубину» этим летом, попросив выслать реквизиты для перечисления денег. Ответом был твердый отказ. Но, похоже, команде Курбана Бердыева только это и было надо: после этого Азмун расторг трудовой контракт в одностороннем порядке и был таков. «Рубин» же не получил за него не только 2,5 млн., но и вообще ни копейки.
Так что не рассказывай мне сказки! И новые контракты заключались через Бердыева, который и прописал их уход по первому требованию и причём бесплатно. Вот Ростов и отпускает всех бесплатно. Вы же сами негодуете почему так получается. Так что наивные Вы болельщики, а Бердыев в этом деле профи!!! Вот Вам от него и привет с кисточкой!
этой аватарке уже года 4, когда ещё Валерон тренировал спам, а фотошоп я давно освоил))
p.s. в отпуске был, месяц никакого соккера... в разъездах... к "любимой" теще во Владивосток сгонял, там немного попутешествовал, на Байкале был, а ещё Хабаровск, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ :) потом Питер, и немного выходных в Стокгольме... на море не успел, обидно немного... отложил на середину сентября)
Куда пропал? Фотошоп осваивал что ли ради новой аватарки?)
Как мне может быть стыдно за Спартак, который стал чемпионом?
Даже ответить тебе не могу, все твои сообщения в спойлеры улетают - зря монитор мараешь :)))