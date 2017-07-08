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Руни прибыл в расположение «Эвертона»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Ман Юнайтед, Руни Уэйн
Сегодня, 18:40 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прибыл на тренировочную базу «Эвертона». Ожидается, что уже в ближайшие дни 31-летний форвард должен присоединиться к «ирискам», став частью сделки по Ромелу Лукаку, который отправился в обратном направлении.

Руни выступал за «Эвертон» с 2002 по 2004 год и в 77 матчах он забил 17 мячей. После чего Уэйн перешел в МЮ за 20 млн фунтов.

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