Хамес Родригес намерен покинуть «Реал» в ближайшие двое суток

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть клуб в самое ближайшее время.

Такое резкое решение обусловлено тем, что «сливочные» в ближайшее время должны подписать Дани Себальоса, из-за чего количество игрового времени для колумбийца, по мнению самого Хамеса, еще более сократится. Хавбек планирует покинуть «Реал» в ближайшие 48 часов, чтобы не лететь с командой в турне по США, куда команда отправится во вторник.

На Хамеса претендуют ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Правда, ни один из этих клубов пока не готов заплатить 70 млн евро, которые требует «Реал».

Контракт игрока рассчитан до 2020 года. В прошлом сезоне Хамес забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 33 матчах.