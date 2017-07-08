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Хамес Родригес намерен покинуть «Реал» в ближайшие двое суток
Сегодня, 22:39 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть клуб в самое ближайшее время.
Такое резкое решение обусловлено тем, что «сливочные» в ближайшее время должны подписать Дани Себальоса, из-за чего количество игрового времени для колумбийца, по мнению самого Хамеса, еще более сократится. Хавбек планирует покинуть «Реал» в ближайшие 48 часов, чтобы не лететь с командой в турне по США, куда команда отправится во вторник.
На Хамеса претендуют ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Правда, ни один из этих клубов пока не готов заплатить 70 млн евро, которые требует «Реал».
Контракт игрока рассчитан до 2020 года. В прошлом сезоне Хамес забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 33 матчах.
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