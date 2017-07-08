Зарплата Кайо в «Зените» составит 2,4 млн евро в год

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо, который близок к переходу в «Зенит», будет зарабатывать в питерском клубе 2,4 миллиона евро в год. Кроме того, футболист и его агент получат в качестве подписного бонуса 3 миллиона евро.

На счету Кайо семь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии и три желтых карточки.