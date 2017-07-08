Рейтинг@Mail.ru

Зарплата Кайо в «Зените» составит 2,4 млн евро в год

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Сан-Паулу, Кайо Родриго
Сегодня, 22:21 | Источник: Espn.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо, который близок к переходу в «Зенит», будет зарабатывать в питерском клубе 2,4 миллиона евро в год. Кроме того, футболист и его агент получат в качестве подписного бонуса 3 миллиона евро.

На счету Кайо семь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии и три желтых карточки.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:29
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:06 Слухи Чичарито хочет зарабатывать 150 тысяч евро в неделю в «Вест Хэме» 3
18:43 Азмун нужен «Спартаку», «Лацио» и «Бешикташу» 62
18:40 Видео Руни прибыл в расположение «Эвертона» 27
17:37 Слухи «Бавария» и «Ювентус» согласовали переход Дугласа Косты 9
17:18 Слухи «Челси» заплатит за Хамеса и Морату 150 млн евро 83
16:36 Слухи «Рома» и «Шальке» поспорят за защитника «Бетиса» 0
16:26 Слухи «Тоттенхэму» понадобился Ковачич 15
16:08 Слухи Экс-игрок «Атлетико» Саис может продолжить карьеру в «Лидсе» 0
15:16 Слухи «Ювентус» настроен на приобретение Канселу из «Валенсии» 2
13:49 Слухи СМИ: «Себальос согласился перейти в „Реал“» 11
все материалы по этой теме
Турниры