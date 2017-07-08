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Зарплата Кайо в «Зените» составит 2,4 млн евро в год
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Сан-Паулу, Кайо Родриго
Сегодня, 22:21 | Источник: Espn.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо, который близок к переходу в «Зенит», будет зарабатывать в питерском клубе 2,4 миллиона евро в год. Кроме того, футболист и его агент получат в качестве подписного бонуса 3 миллиона евро.
На счету Кайо семь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии и три желтых карточки.
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