«Милан» и «Челси» поспорят за Обамеянга

«Милан» не оставляет своих попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Цена вопроса составляет 80 млн евро. Кроме того, габонец хочет зарабатывать 12 млн евро в год. «Милан» может предложить только 8 млн, хотя даже эта сумма сделала бы Обамеянга самым высокооплачиваемым футболистом Серии А.

Помимо «россонери» на игрока претендует «Челси». Руководство лондонского клуба хочет задобрить Антонио Конте, который очень расстроился после того, как клуб упустил Ромелу Лукаку. Сообщается, что «Челси» может предложить Обамеянгу больше, чем 8 млн в год.