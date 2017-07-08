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Чичарито хочет зарабатывать 150 тысяч евро в неделю в «Вест Хэме»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Байер, Вест Хэм, Чичарито
Сегодня, 21:06 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Байера» Чичарито не против перейти в «Вест Хэм», однако выдвинул условие по зарплате. Мексиканец хочет получать не менее 150 тысяч евро в неделю, что сделает игрока самым высокооплачиваемым футболистом лондонцев. В то же время «Байер» готов расстаться с форвардом за 18 млн евро.
В прошлом сезоне Чичарито забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах Бундеслиги.
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Чича,большее заслужил.