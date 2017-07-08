Чичарито хочет зарабатывать 150 тысяч евро в неделю в «Вест Хэме»

Нападающий «Байера» Чичарито не против перейти в «Вест Хэм», однако выдвинул условие по зарплате. Мексиканец хочет получать не менее 150 тысяч евро в неделю, что сделает игрока самым высокооплачиваемым футболистом лондонцев. В то же время «Байер» готов расстаться с форвардом за 18 млн евро.

В прошлом сезоне Чичарито забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах Бундеслиги.