Рамос: «Возможно, Роналду и Мората рассматривают варианты с уходом из „Реала“»

Капитан «Реала» Серхио Рамос признался, что не знает, продолжат ли нападающие клуба Криштиану Роналду и Альвааро Мората свои карьеры на «Сантьяго Бернабеу»:

«Что я думаю по поводу ситуаций Роналду и Мораты? Это их личные дела, поэтому логично, что добавить мне нечего. Могу лишь сказать, что мне нравится играть с лучшими, а они отличные игроки. Надеюсь, они останутся в „Реале“ еще на много лет, но, возможно, они рассматривают варианты с уходом из клуба, посмотрим.

Зидан и Перес? Это две ключевые детали нашего проекта».

Отметим, что сегодня в Испании сообщили, что Роналду принял решение продолжить карьеру в «Реале».