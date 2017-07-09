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Рамос: «Возможно, Роналду и Мората рассматривают варианты с уходом из „Реала“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Рамос Серхио, Роналду Криштиану, Мората Альваро
Сегодня, 12:59 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Реала» Серхио Рамос признался, что не знает, продолжат ли нападающие клуба Криштиану Роналду и Альвааро Мората свои карьеры на «Сантьяго Бернабеу»:
«Что я думаю по поводу ситуаций Роналду и Мораты? Это их личные дела, поэтому логично, что добавить мне нечего. Могу лишь сказать, что мне нравится играть с лучшими, а они отличные игроки. Надеюсь, они останутся в „Реале“ еще на много лет, но, возможно, они рассматривают варианты с уходом из клуба, посмотрим.
Зидан и Перес? Это две ключевые детали нашего проекта».
Отметим, что сегодня в Испании сообщили, что Роналду принял решение продолжить карьеру в «Реале».
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