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Феллер: «„Наполи“ интересуется Лено, но Бернд останется в „Байере“»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Байер, Наполи, Лено Бернд, Феллер Руди
Сегодня, 15:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер дал понять, что клуб не будет продавать своего голкипера Бернда Лено. Интерес к 25-летнему стражу ворот сборной Германии проявляет «Наполи».

«Информация о том, что „Наполи“ интересуется Лено, правдива, но это ни о чем не говорит.

Мы уже заработали 40 млн евро в это трансферное окно, поэтому Бернд на 100% останется у нас».

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