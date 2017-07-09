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Агент Маноласа: «„Зенит“? Решение уже было принято, больше я ничего не скажу»
Сегодня, 13:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Агент защитника «Ромы» Костаса Маноласа отказался рассказывать, почему сорвался переход игрока в «Зенит»:
«Я предпочитаю не комментировать ситуацию с „Зенитом“. Могу лишь сказать, что решение уже было принято, но больше я ничего не скажу.
Что случится далее? Отвечаю, отмечая, что Костас - игрок „Ромы“. Он работает с командой, готовится к новому сезону.
Продление контракта? Его нынешний контракт с „Ромой“ и так рассчитан еще на два года.
Кто может проявлять к Маноласу интерес? „Интер“ может быть вариантом, „Барселона“, „Реал“, „Ювентус“. Упоминаются многие клубы».
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