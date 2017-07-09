Агент Маноласа: «„Зенит“? Решение уже было принято, больше я ничего не скажу»

Агент защитника «Ромы» Костаса Маноласа отказался рассказывать, почему сорвался переход игрока в «Зенит»:

«Я предпочитаю не комментировать ситуацию с „Зенитом“. Могу лишь сказать, что решение уже было принято, но больше я ничего не скажу.

Что случится далее? Отвечаю, отмечая, что Костас - игрок „Ромы“. Он работает с командой, готовится к новому сезону.

Продление контракта? Его нынешний контракт с „Ромой“ и так рассчитан еще на два года.

Кто может проявлять к Маноласу интерес? „Интер“ может быть вариантом, „Барселона“, „Реал“, „Ювентус“. Упоминаются многие клубы».