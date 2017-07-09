Рейтинг@Mail.ru

Анчелотти: «В „Милане“ с умом подошли к деятельности на трансферном рынке»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Анчелотти Карло , Чалханоглу Хакан
Сегодня, 13:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Милана» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Баварию», высоко оценил действия новых боссов «россонери» на трансферном рынке:

«„Милану“ нужны были серьезные перемены, и они с умом подошли к своей деятельности на трансферном рынке. Они не стали тратить 100 млн евро на одного игрока, а распределили инвестиции равномерно.

Чалханоглу быстро освоится в Серии А, потому что Бундеслига похожа на чемпионат Италии. Он здорово выступал за „Байер“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:34
ответ пользователю Nesta 88 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:35 Хаманн рассказал, чего не хватает атаке МЮ 5
14:20 Карсдорп: «Стротман убедил меня перейти в „Рому“» 0
13:59 Лукаку: «Понимаю, что в МЮ спрос с меня будет большим, чем ранее» 7
13:37 Агент Маноласа: «„Зенит“? Решение уже было принято, больше я ничего не скажу» 20
12:59 Рамос: «Возможно, Роналду и Мората рассматривают варианты с уходом из „Реала“» 6
11:28 Мертенс: «Каждый, кто говорит, что не смотрит статистику забитых мячей, лжёт» 2
10:32 Лукаку: «Почему МЮ, а не „Челси“? А кто бы отказал самому большому клубу в мире?» 54
08:53 Рамос: «Не считаю, что если выиграю „Золотой мяч“, то это будет сумасшествием» 15
00:46 Паулу Фонсека: «„Шахтер“ готов к игре с „Динамо“» 7
00:17 Флоренци попросил фанатов «Ромы» не критиковать трансферную политику клуба 6
все материалы по этой теме
Турниры