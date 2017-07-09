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Анчелотти: «В „Милане“ с умом подошли к деятельности на трансферном рынке»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Анчелотти Карло , Чалханоглу Хакан
Сегодня, 13:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Милана» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Баварию», высоко оценил действия новых боссов «россонери» на трансферном рынке:
«„Милану“ нужны были серьезные перемены, и они с умом подошли к своей деятельности на трансферном рынке. Они не стали тратить 100 млн евро на одного игрока, а распределили инвестиции равномерно.
Чалханоглу быстро освоится в Серии А, потому что Бундеслига похожа на чемпионат Италии. Он здорово выступал за „Байер“».
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