Анчелотти: «В „Милане“ с умом подошли к деятельности на трансферном рынке»

Бывший наставник «Милана» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Баварию», высоко оценил действия новых боссов «россонери» на трансферном рынке:

«„Милану“ нужны были серьезные перемены, и они с умом подошли к своей деятельности на трансферном рынке. Они не стали тратить 100 млн евро на одного игрока, а распределили инвестиции равномерно.

Чалханоглу быстро освоится в Серии А, потому что Бундеслига похожа на чемпионат Италии. Он здорово выступал за „Байер“».