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Карсдорп: «Стротман убедил меня перейти в „Рому“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Рома, Стротман Кевин, Карсдорп Рик
Сегодня, 14:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Новобранец «Ромы» Рик Карсдорп, недавно перенесший операцию на мениске, рассказал о том, когда он планирует быть в строю, а также отметил, что огромную роль в его переходе в римский клуб сыграл хавбек «волков» и соотечественник Карсдорпа Кевин Стротман:

«Мне не терпится приступить к работе, а отпуск мне показался очень долгим.

Надеюсь, что полностью восстановлюсь через три-четыре недели. Я хочу многое дать этому клубу и доказать свою состоятельность.

При переходе в „Рому“ для меня очень важным было наличие в команде Стротмана. Именно он посоветовал мне перейти сюда, а это было непростое решение, так как я не хотел покидать „Фейеноорд“, но Кевин убедил меня».

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