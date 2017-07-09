Карсдорп: «Стротман убедил меня перейти в „Рому“»

Новобранец «Ромы» Рик Карсдорп, недавно перенесший операцию на мениске, рассказал о том, когда он планирует быть в строю, а также отметил, что огромную роль в его переходе в римский клуб сыграл хавбек «волков» и соотечественник Карсдорпа Кевин Стротман:

«Мне не терпится приступить к работе, а отпуск мне показался очень долгим.

Надеюсь, что полностью восстановлюсь через три-четыре недели. Я хочу многое дать этому клубу и доказать свою состоятельность.

При переходе в „Рому“ для меня очень важным было наличие в команде Стротмана. Именно он посоветовал мне перейти сюда, а это было непростое решение, так как я не хотел покидать „Фейеноорд“, но Кевин убедил меня».