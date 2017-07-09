Лукаку: «Понимаю, что в МЮ спрос с меня будет большим, чем ранее»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, о переходе которого в «Манчестер Юнайтед» будет объявлено в самое ближайшее время, старается избегать сравнений со Златаном Ибрагимовичем, который был лидером атак «красных дьяволов» в прошлом сезоне:

«Златан проделал чудесную работу для МЮ. Он был главным игроком клуба. Я равняюсь на него и многому учусь у Ибрагимовича, ведь у нас с ним общий агент.

Порой Златан дает мне кое-какие советы, которые помогают мне прогрессировать.

Но я Ромелу Лукаку, а не Златан Ибрагимович, поэтому играть я буду в своем ключе. Тем не менее, я понимаю, что мне придется усердно работать, что спрос с меня будет большим, чем ранее».