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Лукаку: «Понимаю, что в МЮ спрос с меня будет большим, чем ранее»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу, Ибрагимович Златан
Сегодня, 13:59 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, о переходе которого в «Манчестер Юнайтед» будет объявлено в самое ближайшее время, старается избегать сравнений со Златаном Ибрагимовичем, который был лидером атак «красных дьяволов» в прошлом сезоне:

«Златан проделал чудесную работу для МЮ. Он был главным игроком клуба. Я равняюсь на него и многому учусь у Ибрагимовича, ведь у нас с ним общий агент.

Порой Златан дает мне кое-какие советы, которые помогают мне прогрессировать.

Но я Ромелу Лукаку, а не Златан Ибрагимович, поэтому играть я буду в своем ключе. Тем не менее, я понимаю, что мне придется усердно работать, что спрос с меня будет большим, чем ранее».

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