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Хаманн рассказал, чего не хватает атаке МЮ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Хаманн Дитмар
Сегодня, 14:35 | Источник: hitc.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн порассуждал о разнице в игре мерсисайдского клуба и «Манчестер Юнайтед»:

«В атаке „Ман Юнайтед“ выглядит немного однобоким, им не хватает креативности. Это не тот „Юнайтед“, когда хотелось заплатить, чтобы увидеть их игру, как это было раньше. Однако переход Лукаку добавит команде Моуриньо скорости впереди.

Но меня беспокоит их креативность. Мата может сверкнуть, это отличный игрок, но у МЮ нет футболиста, способного создать момент из ничего, но такие есть в „Сити“ или „Ливерпуле“.

У „Ливерпуля“ есть Коутиньо, Фирмино, Лаллана и Мане - у них много вариантов. А в МЮ, кроме Мхитаряна, нет таких футболистов».

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