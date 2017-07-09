Жизнь Нури, который перенес сердечный приступ, находится вне опасности

Жизни полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, который перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером», ничего не угрожает.

Напомним, футболисту внезапно стало плохо во втором тайме поединка с бременцами. Игрок был экстренно доставлен в больницу на вертолете и был введен в состояние искусственной комы, поскольку его легкие не работали.

По самым последним данным, Нури продолжает находиться в реанимации, но его жизнь вне опасности.