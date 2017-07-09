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Жизнь Нури, который перенес сердечный приступ, находится вне опасности
Сегодня, 00:37 | Источник: ФК "Аякс" | Редакция: Дмитрий Кристя
Жизни полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, который перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером», ничего не угрожает.
Напомним, футболисту внезапно стало плохо во втором тайме поединка с бременцами. Игрок был экстренно доставлен в больницу на вертолете и был введен в состояние искусственной комы, поскольку его легкие не работали.
По самым последним данным, Нури продолжает находиться в реанимации, но его жизнь вне опасности.
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