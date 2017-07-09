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Невилл: «Руни — лучший форвард, которого я когда-либо видел в МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Эвертон, Невилл Гари, Руни Уэйн
Сегодня, 20:17 | Источник: Твиттер Гари Невилла | Редакция: Роман Мельник

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает ушедшего в «Эвертон» Уэйна Руни лучшим форвардом, которого он когда-либо видел в клубе:

«Желаю всего лучшего Уэйну Руни и поздравляю его с великолепной карьерой в „Манчестер Юнайтед“. Это лучший форвард, с которым мне довелось играть и которого я когда-либо видел в клубе».

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