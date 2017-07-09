Невилл: «Руни — лучший форвард, которого я когда-либо видел в МЮ»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает ушедшего в «Эвертон» Уэйна Руни лучшим форвардом, которого он когда-либо видел в клубе:

«Желаю всего лучшего Уэйну Руни и поздравляю его с великолепной карьерой в „Манчестер Юнайтед“. Это лучший форвард, с которым мне довелось играть и которого я когда-либо видел в клубе».