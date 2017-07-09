Натан Аке: «Терри будет хорошим тренером»

Защитник «Борнмута» Натан Аке заявил, что его бывший партнер по лондонскому «Челси» Джон Терри сможет в будущем стать хорошим тренером.

«Из Терри получится отличный тренер. Он всегда помогал мне советом в „Челси“. Во время тренировок он постоянно что-то записывал. Он любит взаимодействовать с людьми и помогать молодым игрокам», - сказал Аке.

Напомним, что Терри накануне подписал контракт с «Астон Виллой».