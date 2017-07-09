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Натан Аке: «Терри будет хорошим тренером»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Борнмут, Челси, Астон Вилла, Терри Джон, Аке Натан
Сегодня, 17:26 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Борнмута» Натан Аке заявил, что его бывший партнер по лондонскому «Челси» Джон Терри сможет в будущем стать хорошим тренером.

«Из Терри получится отличный тренер. Он всегда помогал мне советом в „Челси“. Во время тренировок он постоянно что-то записывал. Он любит взаимодействовать с людьми и помогать молодым игрокам», - сказал Аке.

Напомним, что Терри накануне подписал контракт с «Астон Виллой».

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