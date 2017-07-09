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Фойт: «Мой агент полетел на встречу с „Тоттенхэмом“»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Эстудиантес, Зенит, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 20:05 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт прокомментировал интерес к нему со стороны «Тоттенхэма»:

«Узнал о том, что мной интересуется „Тоттенхэм“, в прессе.

Я хочу играть в Европе и уверен в том клубе, в который собираюсь. Мой агент полетел в Лондон, чтобы обсудить всё с представителями „Тоттенхэма“. Я ни о чем не беспокоюсь, чувствую себя отстраненно».

Отметим, что игрока, согласно слухам, желает приобрести «Зенит».

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