Куман: «Руни очень хотел вернуться в „Эвертон“, и это самое главное»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рад возвращению в стан «ирисок» форварда Уэйна Руни:

«Уэйн очень хотел вернуться в клуб, и это самое главное. Его рвение и хорошее физическое состояние — это все, что имеет значение. Он знает, как выигрывать титулы. В нашей команде только Гарет Бэрри и Дэви Классен что-то выигрывали. Руни именно тот, кто нам нужен. Не забывайте об опыте, который он может передать ребятам.

Конечно, Уэйн по-прежнему конкурентоспособен, он всегда был бойцом, и теперь хочет продолжать играть на самом высоком уровне. Мы можем ему это позволить. Он несколько раз спрашивал об „Эвертоне“ и целях, которых мы хотим достичь».