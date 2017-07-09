Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Руни вернулся в «Эвертон» 50

Куман: «Руни очень хотел вернуться в „Эвертон“, и это самое главное»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Эвертон, Руни Уэйн, Куман Рональд
Сегодня, 18:00 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рад возвращению в стан «ирисок» форварда Уэйна Руни:

«Уэйн очень хотел вернуться в клуб, и это самое главное. Его рвение и хорошее физическое состояние — это все, что имеет значение. Он знает, как выигрывать титулы. В нашей команде только Гарет Бэрри и Дэви Классен что-то выигрывали. Руни именно тот, кто нам нужен. Не забывайте об опыте, который он может передать ребятам.

Конечно, Уэйн по-прежнему конкурентоспособен, он всегда был бойцом, и теперь хочет продолжать играть на самом высоком уровне. Мы можем ему это позволить. Он несколько раз спрашивал об „Эвертоне“ и целях, которых мы хотим достичь».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:26 Натан Аке: «Терри будет хорошим тренером» 0
16:49 Руни: «Последние 13 лет я и мои дети носили пижаму „Эвертона“» 13
16:31 Мончи: «Настасич - игрок с интересными характеристиками» 1
16:12 Моуриньо: «МЮ будет не хватать опыта, сосредоточенности и решимости Руни» 9
15:49 Руни: «Я перешёл в „Эвертон“, так как чувствую, что клуб может быть успешным» 9
15:25 Феллер: «„Наполи“ интересуется Лено, но Бернд останется в „Байере“» 0
14:35 Хаманн рассказал, чего не хватает атаке МЮ 13
14:20 Карсдорп: «Стротман убедил меня перейти в „Рому“» 1
13:59 Лукаку: «Понимаю, что в МЮ спрос с меня будет большим, чем ранее» 13
13:48 Анчелотти: «В „Милане“ с умом подошли к деятельности на трансферном рынке» 21
все материалы по этой теме
Турниры