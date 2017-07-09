Ширер: «Лукаку сказал, что нельзя отказать большим клубам? Я отказал „Барселоне“!»

Легендарный английский нападающий Алан Ширер не разделяет мнение новичка «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгиец задал общественности риторический вопрос: Кто бы мог отказать крупнейшим клубам в мире?

«Я отказал. „Барселоне“!» - отметил бывший футболист сборной Англии.

Напомним, трансфер Лукаку обойдется манкунианцам в 75 млн фунтов, если не считать бонусы.