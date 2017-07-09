Рейтинг@Mail.ru

Ширер: «Лукаку сказал, что нельзя отказать большим клубам? Я отказал „Барселоне“!»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Барселона, Ширер Алан , Лукаку Ромелу
Сегодня, 19:41 | Источник: Твиттер Алана Ширера | Редакция: Роман Мельник

Легендарный английский нападающий Алан Ширер не разделяет мнение новичка «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгиец задал общественности риторический вопрос: Кто бы мог отказать крупнейшим клубам в мире?

«Я отказал. „Барселоне“!» - отметил бывший футболист сборной Англии.

Напомним, трансфер Лукаку обойдется манкунианцам в 75 млн фунтов, если не считать бонусы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:58 Рюдигер: «Переход в „Челси“? Никогда не знаешь, представится ли тебе второй шанс» 0
18:16 Филиппо Индзаги: «Наша задача - хорошо выступить в Серии B» 0
18:00 Куман: «Руни очень хотел вернуться в „Эвертон“, и это самое главное» 3
17:26 Натан Аке: «Терри будет хорошим тренером» 0
16:49 Руни: «Последние 13 лет я и мои дети носили пижаму „Эвертона“» 18
16:31 Мончи: «Настасич - игрок с интересными характеристиками» 1
16:12 Моуриньо: «МЮ будет не хватать опыта, сосредоточенности и решимости Руни» 9
15:49 Руни: «Я перешёл в „Эвертон“, так как чувствую, что клуб может быть успешным» 9
15:25 Феллер: «„Наполи“ интересуется Лено, но Бернд останется в „Байере“» 0
14:35 Хаманн рассказал, чего не хватает атаке МЮ 14
все материалы по этой теме
Турниры