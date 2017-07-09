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Ширер: «Лукаку сказал, что нельзя отказать большим клубам? Я отказал „Барселоне“!»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Барселона, Ширер Алан , Лукаку Ромелу
Сегодня, 19:41 | Источник: Твиттер Алана Ширера | Редакция: Роман Мельник
Легендарный английский нападающий Алан Ширер не разделяет мнение новичка «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгиец задал общественности риторический вопрос: Кто бы мог отказать крупнейшим клубам в мире?
«Я отказал. „Барселоне“!» - отметил бывший футболист сборной Англии.
Напомним, трансфер Лукаку обойдется манкунианцам в 75 млн фунтов, если не считать бонусы.
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