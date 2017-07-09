Стротман - об уходе Рюдигера: «Надеюсь, это было наше последнее летнее прощание»

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман огорчен уходом из римского клуба Антонио Рюдигера и надеется, что больше «волки» не станут никого продавать:

«Желаю удачи моему дружище Антонио в его новом клубе. Я буду скучать по нашим схваткам во время тренировок и нашим разговорам в раздевалке. Но особенно сильно нам будет тебя не хватать на поле.

Надеюсь, это было наше последнее летнее прощание».

Отметим, что именно благодаря Стротману в «Рому» пришел полузащитник Рик Карсдорп.