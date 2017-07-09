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Стротман - об уходе Рюдигера: «Надеюсь, это было наше последнее летнее прощание»
Сегодня, 19:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман огорчен уходом из римского клуба Антонио Рюдигера и надеется, что больше «волки» не станут никого продавать:
«Желаю удачи моему дружище Антонио в его новом клубе. Я буду скучать по нашим схваткам во время тренировок и нашим разговорам в раздевалке. Но особенно сильно нам будет тебя не хватать на поле.
Надеюсь, это было наше последнее летнее прощание».
Отметим, что именно благодаря Стротману в «Рому» пришел полузащитник Рик Карсдорп.
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Либо дружищЕ, либо, если исходить от первоисточника, бро.
“Good luck to my bro @toniruediger at his new club"
Удачи моему бро @toniruediger в его новом клубе.
ГАФ-ГАФ-ГАФ