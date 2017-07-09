Рюдигер: «Переход в „Челси“? Никогда не знаешь, представится ли тебе второй шанс»

Новичок «Челси» Антонио Рюдигер на своей странице в Instagram поделился с поклонниками эмоциями от перехода в лондонский клуб:

«Привет, ребята. Только что заключил контракт с „Челси“.

Было тяжело проститься с „Ромой“, ведь я получал настоящее удовольствие от игры за римский клуб, поддерживаемый болельщиками. У меня здесь появилось много друзей. Но когда я услышал о предложении от „Челси“, нужно было хорошо подумать. Я пришел к выводу, что в жизни никогда не знаешь, представится ли тебе второй шанс.

Для меня Премьер-Лига — самый сложный чемпионат в мире. „Челси“ Антонио Конте и его оборонительный стиль станет для меня следующим шагом вперед.

Сейчас я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить весь персонал „Ромы“, всех наших фанатов и моих одноклубников за их поддержку в течение двух потрясающих лет».