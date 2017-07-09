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По новому контракту Месси будет зарабатывать около 1 млн фунтов в неделю

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 08:25 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Новый контракт нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с каталонским клубом сделает аргентинца первым футболистом, который будет зарабатывать порядка 1 млн фунтов в неделю.

Новое четырехлетнее трудовое соглашение, которое будет подписано сторонами в самое ближайшее время, согласно источнику в клубе, будет приносить в копилку Месси 54.8 млн фунтов в год, не считая всевозможных бонусов.

Для сравнения: извечный соперник Лионеля - нападающий «Реала» Криштиану Роналду, зарабатывает около 365 тысяч фунтов в неделю (сумма с учетом вычета налога), хотя португалец обгоняет аргентинца в заработках на всевозможных рекламных соглашениях.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом в командных видах.

Не приходится сомневаться, что новый контракт Месси приведет к массовому скачку зарплат на футбольном рынке.

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