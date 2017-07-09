«Кротоне» приобрел хавбека «Удинезе» Фараони

Состав едва сохранившего прописку в Серии А «Кротоне» пополнился полузащитником Давиде Фараони. Соглашение рассчитано до июня 2020 года.

25-летний футболист — выходец из академии «Интера», однако игрок не сумел закрепиться в миланском клубе. С 2014 года итальянец выступает за «Удинезе», но «черно-белые» регулярно отправляли его по арендам. В «Кротоне» футболист пришел, расставшись с «Удинезе» по обоюдному согласию.