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«Кротоне» приобрел хавбека «Удинезе» Фараони
Сегодня, 21:52 | Источник: ФК "Кротоне" | Редакция: Роман Мельник
Состав едва сохранившего прописку в Серии А «Кротоне» пополнился полузащитником Давиде Фараони. Соглашение рассчитано до июня 2020 года.
25-летний футболист — выходец из академии «Интера», однако игрок не сумел закрепиться в миланском клубе. С 2014 года итальянец выступает за «Удинезе», но «черно-белые» регулярно отправляли его по арендам. В «Кротоне» футболист пришел, расставшись с «Удинезе» по обоюдному согласию.
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