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Руни взял в «Эвертоне» номер Лукаку
Сегодня, 20:04 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий Уэйн Руни выбрал игровой номер в «Эвертоне». Руни будет выступать за «Эвертон» под 10-м номером, который ранее был закреплен за Ромелу Лукаку.
Напомним, что Лукаку на данный момент оформляет свой переход в «Манчестер Юнайтед».
🔟 | @WayneRooney will wear the number 10 shirt for our 2017/18 campaign. #WelcomeHomeWayne
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— Everton (@Everton) 9 июля 2017 г.
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