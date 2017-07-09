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Руни взял в «Эвертоне» номер Лукаку

Соккер.Ру // Заграница: трансферы, Эвертон, Ман Юнайтед, Руни Уэйн, Лукаку Ромелу
Сегодня, 20:04 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий Уэйн Руни выбрал игровой номер в «Эвертоне». Руни будет выступать за «Эвертон» под 10-м номером, который ранее был закреплен за Ромелу Лукаку.

Напомним, что Лукаку на данный момент оформляет свой переход в «Манчестер Юнайтед».

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