Руни взял в «Эвертоне» номер Лукаку

Нападающий Уэйн Руни выбрал игровой номер в «Эвертоне». Руни будет выступать за «Эвертон» под 10-м номером, который ранее был закреплен за Ромелу Лукаку.

Напомним, что Лукаку на данный момент оформляет свой переход в «Манчестер Юнайтед».