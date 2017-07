Руни взял в «Эвертоне» номер Лукаку

Нападающий Уэйн Руни выбрал игровой номер в «Эвертоне». Руни будет выступать за «Эвертон» под 10-м номером, который ранее был закреплен за Ромелу Лукаку.

Напомним, что Лукаку на данный момент оформляет свой переход в «Манчестер Юнайтед».

🔟 | @WayneRooney will wear the number 10 shirt for our 2017/18 campaign. #WelcomeHomeWayne

Get yours now: https://t.co/vpNcHeoGRh pic.twitter.com/9IP6UUsL3m

— Everton (@Everton) 9 июля 2017 г.