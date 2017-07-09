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Завтра Борха Валеро пройдет медосмотр в «Интере»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Фиорентина, Интер, Валеро Борха
Сегодня, 20:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

В понедельник, 10 июня, полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро пройдет медицинское обследование в миланском «Интере». По его итогам с футболистом будет подписан контракт. 

Ожидается, что сумма трансфера составит около 7 миллионов евро.

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