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Завтра Борха Валеро пройдет медосмотр в «Интере»
Сегодня, 20:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
В понедельник, 10 июня, полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро пройдет медицинское обследование в миланском «Интере». По его итогам с футболистом будет подписан контракт.
Ожидается, что сумма трансфера составит около 7 миллионов евро.
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